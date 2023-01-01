النفط: تشكيل لجان للإشراف على تجهيز الوقود لمركبات ضيوف بطولة خليجي 25

2023/01/01 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأحد، عن تأهيل وتطوير محطات تعبئة الوقود في البصرة، فيما اشارت الى ان لجانا متخصصة ستشرف على توفير وتجهيز انواع الوقود لمركبات ضيوف بطولة خليجي 25.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعضو فريق الجهد الخدمي والهندسي حسين طالب في بيان، إن "وزارة النفط انهت تأهيل وتطوير محطات تعبئة الوقود في محافظة البصرة، واستكمال تجهيزها بأنواع الوقود مساهمة منها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف وجمهور خليجي 20"، مبيناً ان "الوزارة تولي اهتماماً استثنائياً للدعم الحكومي لمحافظة البصرة واللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 التي تهدف الى توفير الخدمات المتكاملة لضيوف وجمهور البطولة".

وأضاف، أنه "تم تشكيل لجان متخصصة بتوجيه من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني وبمتابعة من قبل وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية"، مشيرا الى ان "لجان متخصصة واخرى تفتيشية من شركة توزيع المنتجات النفطية تشرف على عملية تأهيل وتوفير المنتجات النفطية والوقود والخدمات في جميع المحطات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تحقيق انسيابية عالية في عملية تجهيز مركبات الزائرين والضيوف بالوقود بانسيابية عالية، فضلاً عن تجهيز المولدات الحكومية والاهلية، والمساهمة الطوعية في القطاع الخدمي والهندسي، بتأهيل الطرق والساحات العامة والحدائق وتجميل المحافظة".

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