نائب: خليجي 25 سيبعث رسالة اطمئنان للشركات والمستثمرين للعمل في العراق

2023/01/01 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب طاهر البطاط، أن استضافة البصرة لبطولة خليجي 25 ستكون بوابة لفتح آفاق اقتصادية بين العراق ودول الخليج.

وقال البطاط، إن "احتضان محافظة البصرة لمنافسات بطولة الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين ستكون بوابة لفتح آفاق واسعة للاستثمار والتعاون بين العراق ودول الخليج العربي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف البطاط، أن "تواجد الوفود الخليجية ورؤية الواقع الأمني في البصرة وبقية المحافظات بأم أعينهم بعيداً عن الماكنات الإعلامية الصفراء، سيبعث رسالة اطمئنان للشركات والمستثمرين للعمل في العراق".

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