210 داعشيا قتلوا بسلاح الجو العراقي في 2022

2023/01/01 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن حصيلة قتلى داعش الارهابي خلال...

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