المجلس الاعلى الاسلامي: ازمة الدولار فرصة العراق للتحرير من الوصاية المالية

2023/01/01 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، الأحد 01/01/2023، أن أزمة...

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