شاهد بالفيديو.. العراق يرحب بضيوف خليجي 25 في البصرة

2023/01/01 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nddejUuZkhc

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