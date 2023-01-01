الشيخ الكربلائي يوجه بتوفير احتياجات والد احد الشهداء من محافظة صلاح الدين وعلاجه مجانا

2023/01/01 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة

موافقتها بتكفل احتياجات والد احد

الشهداء من محافظة صلاح الدين مع علاجها

مجانا في احدى مستشفيات العتبة

الحسينية المطهرة بعد مناشدة قام بها

الاعلامي نجم الربيعي في برنامج ع

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