أساطير وعظماء.. أشهر مواليد يناير في عالم كرة القدم

2023/01/01 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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شهد شهر يناير/ كانون ثاني مولد العديد من أهم وأبرز نجوم كرة القدم في العالم، ممن حققوا إنجازات لا تنسى في تاريخ اللعبة.

واحتفى العالم على مدار الساعات القليلة الماضية، بانطلاقة عام 2023 في مختلف القارات.

وشهد يناير ميلاد أحد أشهر مدربي كرة القدم في العقدين الأخيرين وحارس مرمى إيطالي شهير هو جيان لويجي بوفون وآخرين.

أشهر مواليد يناير

توني كروس لاعب ريال مدريد ونجم منتخب ألمانيا السابق، المتوج بكأس العالم 2014 في البرازيل، والحائز 5 مرات على دوري أبطال أوروبا، أحد أبرز مواليد هذا الشهر، وتحديد في 4 يناير.

وحقق كروس دوري أبطال أوروبا لأول مرة مع بايرن ميونخ في 2013، ثم كرر الإنجاز في 4 نسخ مع ريال مدريد خلال سنوات 2016 و2017 و2018 و2022.

من بين الأسماء التي ولدت في هذا الشهر أيضا، البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق ولاعب ريال مدريد، الذي يعاني فنياً في الميرينجي، والمولود في 7 يناير..

وبقي هازارد لسنوات، النجم الأبرز في تشيلسي وقاد الفريق للقبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ومثلهما في الدوري الأوروبي، قبل انتقاله في 2019 لريال مدريد ليعاني هناك من عدد هائل من الإصابات.

جينارو جاتوزو نجم إيطاليا الأسبق وبطل العالم في 2006، يعد واحدا من أشهر النجوم المولودين في يناير، وتحديدا يوم 9، وهو بطل دوري أبطال أوروبا 2003 و2007 مع ميلان.

وينضم للقائمة أيضا، الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاليا وبرشلونة وبايرن ميونخ السابق، وولد في 18 يناير.

جوارديولا توج مرتين مع البارسا بلقب دوري أبطال أوروبا في 2009 و2011 وقاد الفريق لـ3 ألقاب في الدوري الإسباني، ومثلها في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، ويقود السيتيسنز للهيمنة على الألقاب المحلية في إنجلترا.

آريين روبين نجم هولندا وبايرن ميونخ السابق، والذي لعب كذلك لريال مدريد وتشيلسي، وُلد أيضا في 23 يناير.

آريين روبين

روبين قاد بايرن ميونخ للهيمنة على كرة القدم الألمانية لسنوات طويلة وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا 2013 وقاد بلاده لنهائي كأس العالم 2010 ونصف نهائي نسخة 2014.

لويس سواريز مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق المتوج بدوري أبطال أوروبا 2015 مع البارسا، ولد في 24 يناير، بينما ولد تشافي هيرنانديز زميله السابق في البارسا، ومدرب العملاق الكتالوني الحالي في 25 من نفس الشهر.

تشافي حقق العديد من الألقاب على مدار مشواره كلاعب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع البارسا والتتويج مع إسبانيا بكأس العالم 2010 ويورو 2008 و2012.

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي وتشيلسي وبورتو وإنتر ميلان وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير سابقا، ولد في 26 يناير، وهو بطل سابق مرتين لدوري أبطال أوروبا.

تشافي وبوفون

جيان لويجي بوفون حارس مرمى إيطاليا ويوفنتوس الشهير المتوج بكأس العالم 2006، والذي يراه كثيرون أفضل حارس مرمى في التاريخ، ولد يوم 28 يناير، قبل يوم واحد من عيد ميلاد الأسطورة البرازيلي روماريو المتوج باللقب المونديالي في 1994.

تحرير: شمس

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