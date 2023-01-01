2023/01/01 | 17:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XcefoqBYWNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشرقية تطمئن على صحة الملحن العراقي نصرة البدر | ظهير الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشرقية تطمئن على صحة الملحن العراقي نصرة البدر | ظهير الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).