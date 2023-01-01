النفط تستعد لخليجي 25 في البصرة بتطوير محطات تعبئة الوقود

2023/01/01 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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استعداداً لبطولة خليجي 25

? تأهيل وتطوير محطات تعبئة الوقود في البصرة

?النفط : لجان متخصصة للاشراف على توفير وتجهيز انواع الوقود لمركبات ضيوف البطولة والجمهور الرياضي

?اعلنت وزارة النفط الانتهاء من تأهيل وتطوير محطات تعبئة الوقود في محافظة البصرة ، واستكمال تجهيزها بأنواع الوقود مساهمة منها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف وجمهور خليجي 20 .

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعضو فريق الجهد الخدمي والهندسي حسين طالب ان وزارة النفط تولى أهتماماً استثنائياً للدعم الحكومي لمحافظة البصرة واللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 التي تهدف الى توفير الخدمات المتكاملة لضيوف وجمهور البطولة ،

وان الوزارة شكلت لجان متخصصة بتوجيه من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني وبمتابعة من قبل وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية ،

واشار طالب : ان لجان متخصصة واخرى تفتيشية من شركة توزيع المنتجات النفطية تشرف على عملية تأهيل وتوفير المنتجات النفطية والوقود والخدمات في جميع المحطات الحكومية والقطاع الخاص ، من أجل تحقيق إنسيابية عالية في عملية تجهيز مركبات الزائرين والضيوف بالوقود بإنسيابية عالية ، فضلاً عن تجهيز المولدات الحكومية والاهلية ، والمساهمة الطوعية في القطاع الخدمي والهندسي ، بتأهيل الطرق والساحات العامة والحدائق وتجميل المحافظة.

وزارة النفط

المكتب الاعلامي

1 كانون الثاني 2023

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