إصابة ٤ أشخاص بنزاع عشائري جنوبي ذي قار والشرطة تستنفر

2023/01/01 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الأحد، بإصابة 4 أشخاص نتيجة نزاع عشائري جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أربعة أشخاص أُصيبوا في نزاع عشائري في قضاء الجبايش جنوبي ذي قار".

وأضاف أن "الاجهزة الامنية استنفرت لاحتواء الموقف".

وتشهد محافظات العراق المختلفة نزاعات عشائرية متكررة، على الرغم من قيام وزارة الداخلية في وقت سابق باعتبار النزاعات و"الدگة" العشائرية، عملًا يعتقل المتورط فيه وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.

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