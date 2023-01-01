2023/01/01 | 17:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، بخصوص إيداع الإيرادات المتحصلة للعراق من بيع النفط.

وقال صالح، "(خارجياً) وبموجب قرار مجلس الأمن 1483 في مايس 2003 فإن إيرادات وزارة المالية من النفط الخام والغاز والمشتقات المصدرة والأموال الأخرى تودع في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تودع كلها في حساب كان يسمى DFI او بديله الحالي العراق/٢ والممسوك من البنك المركزي العراقي نيابة عن الدولة لاستقطاع تعويضات حرب الكويت التي انتهت قبل أكثر من عام من النفط الخام والمشتقات والغاز (إن وجدت)، وعندما تبتاع المالية العامة الدينار العراقي لتمويل الموازنة العامة بالدينار تحول المبالغ المقابلة من العراق /٢ إلى حساب آخر في البنك الاحتياطي اسمه عراق/١".

وأضاف، أنه "في النتيجة فإن حماية الأمم المتحدة سابقاً وحماية الولايات المتحدة على أموال العراق بموجب الأمر الرئاسي executive order سنوياً تصدر على أموال البنك المركزي العراقي المودعة في الفيديرالي الأميركي في الولايات المتحدة تحديداً، (داخليا) كل الأموال المذكورة وغيرها العائدة لوزارة المالية تسجل بحساب داخلي بالدينار ٦٠٠/٣٠٠ لأغراض التسوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أين تودع إيرادات النفط العراقي؟ مستشار السوداني يجيب ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أين تودع إيرادات النفط العراقي؟ مستشار السوداني يجيب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).