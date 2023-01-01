السوداني يأمر برفع الكتل الكونكريتية من إحدى مناطق بغداد وإنشاء شارع حيوي

2023/01/01 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، برفع الكتل الكونكريتية من منطقة شاكر العاني وإنشاء شارع حيوي.

وزار السوداني زار منطقة شاكر العاني خلال جولته التي أجراها صباح اليوم في عدد من مناطق العاصمة، حيث ناشد الأهالي السوداني برفع الكتل الكونكريتية الموجودة على حدود منطقتهم.

وأمر السوداني برفع تلك الكتل فورا وإنشاء شارع حيوي بالمنطقة، وباشر فريق الجهد الخدمي على الفور برفع الكتل وإنجاز الشارع الحيوي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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