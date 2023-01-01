اعتقال زعيم سياسي تونسي بتهم ارسال إرهابيين للعراق وتبييض الأموال

2023/01/01 | 18:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاحد 01/01/2023، القبض على قيادي (لم تسمه)...

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