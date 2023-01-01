تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في البصرة

2023/01/01 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - محافظ البصرة يعطل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25

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