2023/01/01 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن نتائج عملية أمنية لمطاردة عناصر تنظيم داعش في بحيرة حمرين، في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران قاد عملية أمنية لمطاردة عناصر تنظيم داعش في بحيرة حمرين وسلسلة جبال حمرين".

وبيّن أن "العملية أسفرت عن العثور على جثتين وعبوات ناسفة وصواريخ قاذفة ومساطر تفجير وصواريخ كاتيوشا وتم تدميرها موقعيا".

ويُرجّح أن تكون الجثث ناجمة عن القصف الجوي الذي نفّذته القوة الجوية وطيران الجيش خلال الأيام القليلة الماضية ضد عناصر التنظيم في حمرين وبعض المواقع الاخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثتين وأسلحة خلال عملية أمنية في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثتين وأسلحة خلال عملية أمنية في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).