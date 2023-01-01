شرطة ذي قار: القبض على أطراف نزاع عشائري وضبط أسلحة في الجبايش

2023/01/01 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

#بوقتقياسيوعمليةأمنية #نوعية : #باشرافقائد_شرطة ذي قار القاء القبض أطراف نزاع عشائري وضبط أسلحة في الجبايش

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نفذت قيادة شرطة ذي قار عملية أمنية نوعية باشراف #قائدشرطةالمحافظةالعميدمكيشناعالخيگاني ،

على خلفية نزاع عشائري في قضاء الچبايش،

وبوقت قياسي تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء الجبايش وفوج الطوارئ السادس من إلقاء القبض على 7 من أطراف النزاع وضبط عدد من ألاسلحة .

ولاتزال قواتنا باجراء عمليات بحث وتفتيش ومداهمات للقبض على المشاركين بالنزاع وتقديمهم للعدالة.

وتؤكد شرطة ذي قار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول إثارة النزاعات التي من شأنها إرباك الوضع العام والتأثير على استقرار الأمن المجتمعي وتحذر من هكذا أفعال تضع مرتكبيها أمام القانون والمحاكم المختصة.

قيادة شرطة ذي قار

العلاقات والإعلام

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