تعطيل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في البصرة

2023/01/01 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يومي الاثنين والثلاثاء.وذكر ديوان المحافظة، في بيان، ان “محافظ البصرة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الإثنين والثلاثاء لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25”.

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