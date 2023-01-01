البصرة تعطل الدوام الرسمي ليومي الإثنين والثلاثاء

2023/01/01 | 19:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذلك جاء لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25.

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