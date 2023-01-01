البرلمان الإيراني يصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين بغداد وطهران

2023/01/01 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صادق أعضاء البرلمان الإيراني على الخطوط العامة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات حول ضرائب الدخل ورأس المال بين إيران والعراق.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "أعضاء البرلمان أقروا في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي مساء اليوم الأحد، الخطوط العامة للبروتوكول المعدل للاتفاقية بين إيران والعراق من أجل تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات حول ضرائب الدخل ورأس المال".

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