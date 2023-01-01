"عام جديد سعيد".. شاهد ما كُتب على طائرات مُسيّرة روسية قصفت أوكرانيا

2023/01/01 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي قالت فيه القوات الجوية الأوكرانية إنها صدت 45 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية لضرب أهداف في البلاد الليلة الفائتة تزامنًا مع مطلع العام الجديد، نشرت إدارة شرطة منطقة العاصمة كييف صورة تظهر ما تقول إنه جزء من طائرة بدون طيار روسية مكتوب عليها "عام جديد سعيد" باللغة الروسية.

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