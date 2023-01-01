الاتحاد الخليجي لـ(بغداد اليوم): 4 أيام تفصلنا عن البطولة وهناك

2023/01/01 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأحد، وجود بعض النواقص التي يجب حلها قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة والتي لم يتبق سوى 4 أيام على انطلاقها.

وقال أمين عام الاتحاد جاسم سلطان الرميحي لـ(بغداد اليوم)، إن "ملاعب البصرة جاهزة لبطولة كأس الخليج"، فيما أشار إلى وجود "بعض النواقص التي يتوجب حلها خصوصًا وأن ٤ أيام فقط تفصلنا عن انطلاق البطولة".

وأكد الرميحي أن "مشاكل التذاكر سيتم حلها وهذه الامور تحدث، وحتى خلال بطولة كأس العالم في قطر حدثت لدينا بعض المشاكل، ولكن يجب حلّها سريعًا وسيقوم الاتحاد والشركة المعنية بالتذاكر بحلها بالفعل".

وبشأن حفل الافتتاح، أوضح أن "حفل الافتتاح سيكون شأنًا عراقيًا لاعلاقة للاتحاد الخليجي به".

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