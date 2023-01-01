ربع قرن على غيابه.. صحيفة عمانية تناقش آثار حضور كاظم الساهر إلى العراق

2023/01/01 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

ناقشت صحيفة عمانية، اليوم الأحد، ملف حضور الفنان كاظم الساهر الى العراق واحياء حفل خليجي 25، حيث نقلت الصحيفة جملة واحدة عن الشاعر كريم العراقي بهذا الشأن، الا انها لاتحسم حقيقة حضور الساهر من عدمه.

ولعل أن الشيء المؤكد الوحيد حتى الان هو أن الساهر يعدُّ أغنية جديدة لبطولة خليجي 25 والبصرة.

حيث نقلت صحيفة الاثير الالكترونية العمانية، عن الشاعر كريم العراقي قوله، إن " كاظم الساهر اتصل به الأسبوع الماضي وطلب منه نصّا ليغنيه في خليجي25".

بالرغم من ان التصريح يوحي إلى أن الساهر قد يكتفي باصدار اغنية للخليجي وانتاج اغنية للبطولة لايعني بالضرورة انه سيحضر بنفسه، إلا أن الصحيفة اعتبرت أن الأمر "يعزز من تغريدة محافظ البصرة أسعد العيداني الذي قال أنه قد يكون بين أهله خلال اقل من 150 ساعة".

واعتبرت الصحيفة أن "الساهر يبدو أنه تكتّم على حضوره لأسباب أمنيّة، وصبر على الهجمة الشرسة التي تعرّض لها في مواقع التواصل الاجتماعي".

ورجحت الصحيفة أن "يكون حضور الساهر إلى افتتاح البطولة بشارة خير، ستسهم في إذابة الجليد المتراكم الذي يقف بين القيصر كاظم الساهر وبلده العراق، منذ مغادرته إياه في 1997م، ولم يغنّ أمام جمهوره في العراق منذ ذلك الوقت، والزيارة الوحيدة له كانت في مايو 2011م بعد تقلّده منصب سفير النوايا الحسنة لرعاية أطفال العالم، مع منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، كونه سفير النوايا الحسنة، وعدّت زيارة بروتوكوليّة".

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