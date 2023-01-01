تعطيل الدوام الرسمي الاثنين والثلاثاء في البصرة

2023/01/01 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، مساء الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، وبعد غد الثلاثاء.

وقال العيداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين والثلاثاء، لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25".

وفي وقت لاحق، أعلنت تربية البصرة في بيان مقتضب "تعطيل الدوام الرسمي ليومي الإثنين والثلاثاء".

ولفتت الى انه "ستتم محاسبة المدارس الحكومية والأهلية التي لاتلتزم بالقرار".

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي عام 1970، والتي تقام كل عامين، فيما واستضاف العراق الخامسة منها عام 1979 وحصد اللقب.

وكان مقررا أيضا أن يستضيف العراق بطولة خليجي 23، لكن تم سحبها منه بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها.

وبعد أكثر من 40 سنة على الاستضافة الأولى نجح العراق في استضافة البطولة بعد عدة تأجيلات تتعلق بالظروف الأمنية.

تحرير: شمس

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