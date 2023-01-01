رئيسة صندوق النقد العالمي تتوقع عاما

2023/01/01 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، وأن يشهد ثلث العالم حالة ركود

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