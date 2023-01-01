صواريخ بدل الالعاب النارية تنير سماء اوكرانيا في ليلة رأس السنة

2023/01/01 | 19:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت القوات المسلّحة الروسية هجوماً جوّياً دقيقاً بعيد المدى.

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