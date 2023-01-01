قائمة عُمان الرسمية لكأس الخليج

2023/01/01 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أستقر مدرب عمان برانكو ايفانكوفيتش، على القائمة الرسمية لفريقه المشارك في كأس الخليج “خليجي 25” في البصرة.ويلعب المنتخب العُماني في المجموعة الاولى إلى جانب منتخبنا الوطني والسعودية واليمن.

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