2023/01/01 | 19:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vlpf0mNQ7EE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | العراقيون يتطلعون لعام جديد بلا صراعات سياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | العراقيون يتطلعون لعام جديد بلا صراعات سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).