2023/01/01 | 19:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان بدر باسم يغني أغنيته الجديدة مع الشاعر محمد الواصف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MimoVcY68_I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان بدر باسم يغني أغنيته الجديدة مع الشاعر محمد الواصف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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