2023/01/01 | 19:44 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة صندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/01 | 19:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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