2023/01/01 | 19:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IgFXFbC12_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع بدء العام الجديد.. ملفات عديدة تنتظر تطبيق البرنامج الحكومي لحسمها) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع بدء العام الجديد.. ملفات عديدة تنتظر تطبيق البرنامج الحكومي لحسمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).