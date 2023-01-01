2023/01/01 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J80W_DluWdY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف المغيبين يدخل عامه التاسع.. المناشدات مستمرة فمن يستجيب؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملف المغيبين يدخل عامه التاسع.. المناشدات مستمرة فمن يستجيب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).