صندوق النقد الدولي يحذر: عام 2023

2023/01/01 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، الأحد، إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

وقالت غورغيفا في تصريحات بمقابلة تلفزيونية، إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".

وأضافت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023، في أكتوبر، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام ركوداً اقتصادياً سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم.

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