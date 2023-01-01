2023/01/01 | 20:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يتفقد تلعفر: التعاون بين الأهالي والقوات الأمنية يحبط أي محاولة للإرهابيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/01 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يتفقد تلعفر: التعاون بين الأهالي والقوات الأمنية يحبط أي محاولة للإرهابيين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يتفقد تلعفر: التعاون بين الأهالي والقوات الأمنية يحبط أي محاولة للإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).