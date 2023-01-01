2023/01/01 | 20:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يزور تلعفر ويؤكد على التعاون المشترك للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/01 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يزور تلعفر ويؤكد على التعاون المشترك للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يزور تلعفر ويؤكد على التعاون المشترك للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).