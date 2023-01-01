2023/01/01 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الأحد، ان أبواب وزارة الدفاع مفتوحة لاستقبال أي مواطن عراقي للنظر في طلبه، خاصة عوائل الشهداء والجرحى.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العباسي: أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال عوائل الشهداء المركز الخبري الوطني.

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