كوريا الجنوبية تُسجل ارتفاعاً بصادراتها خلال عام 2022

2023/01/01 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت صادرات كوريا الجنوبية،اليوم الاحد،ارتفاعاً قياسيا خلال العام 2022، بلغ 6.1 %.وأفادت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، بأن” هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بعام 2021، ومع ذلك تعاني كوريا الجنوبية من […]

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