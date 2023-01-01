عودة تشكل الضباب حتى صباح يوم غد الاثنين في هذه المناطق

2023/01/01 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأحد، إن الضباب يعود للتشكيل هذه الليلة حتى صباح يوم غد الاثنين، في المناطق الوسطى والجنوبية.

ولفت عطية، عبر منشور على جداريته على منصة فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم) إلى "عودة تشكل الضباب وانعدام الرؤية الافقية في مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط هذه الليلة ويستمر لغاية صباح يوم الاثنين".

فيما أشار المتنبئ الجوي، رياض القريشي، عبر تدوينة تابعتها (بغداد اليوم) إلى أن "فرص تشكل الضباب صباح غد الاثنين، واردة وفي مناطق واسعة من غرب البلاد".

وشهدت محافظات جنوبية اليوم ضبابا كثيفا حد من مستوى الرؤية، ثم انقشع بعد الظهر.

تحرير: غ.



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