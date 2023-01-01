مقتل وإصابة 5 أشخاص بنزاع عشائري شمالي ذي قار

2023/01/01 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ذي قار

أفاد مصدر امني، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر نزاع عشائري في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين"، لافتا إلى أن "اثنين منهم بحالة حرجة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تدخلت في محاولة لفض النزاع العشائري".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، إلقاء القبض على أطراف نزاع عشائري وضبط أسلحة في الجبايش.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قيادة شرطة ذي قار نفذت عملية أمنية نوعية باشراف قائد شرطة المحافظة العميد مكي شناع الخيگاني، على خلفية نزاع عشائري في قضاء الچبايش،وبوقت قياسي تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء الجبايش وفوج الطوارئ السادس من إلقاء القبض على 7 من أطراف النزاع وضبط عدد من ألاسلحة".

وأضاف أن "القوة لاتزال تقوم باجراء عمليات بحث وتفتيش ومداهمات للقبض على المشاركين بالنزاع وتقديمهم للعدالة".

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