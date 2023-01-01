العيداني: كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان بطولة خليجي 25

2023/01/01 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد، أن الفنانين كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان بطولة خليجي 25 في البصرة، التي تقام يوم الجمعة المقبل.

وقال العيداني في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته (بغداد اليوم) إن "الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض سيفتتحان بطولة خليجي 25 يوم الجمعة المقبل".

وتعرض المطرب العراقي كاظم الساهر، إلى هجمة كبيرة بعد أنباء عن رفضه الغناء في حفل افتتاح خليجي 25 الذي سينطلق في مدينة البصرة في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني.

ولم يصدر عن الساهر أي تأكيد أو نفي حول مشاركته في حفل افتتاح خليجي 25 بالبصرة.

تحرير: شمس

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