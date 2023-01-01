توب 5: المغرب يمنع دخول القادمين من الصين.. وكيم جونغ يتوعد سيول وواشنطن

2023/01/01 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان المغرب عزمها منع دخول القادمين من الصين إلى أراضيها ابتداء من 3 يناير، وتنبؤات ميشيل حايك عن ولي العهد السعودي والمملكة في عام 2023، مرورًا بتوعد كيم جونغ سيول وواشنطن بـ"زيادة هائلة" لترسانة بيونغ يانغ النووية، وما كُتب على طائرات مُسيّرة روسية قصفت أوكرانيا مطلع العام الجديد، وصولا إلى براعة مراهقة روسية في تقليد رقصة "Wednesday" الأيقونية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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