2023/01/01 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن موزعين إن إمارة دبي أنهت ضريبة بقيمة 30 في المئة على مبيعات المشروبات الكحولية، وجعلت تراخيص المشروبات الكحولية مجانية، من أجل تعزيز السياحة في الإمارة على ما يبدو

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