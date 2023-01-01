كم ستبلغ حصة إقليم كردستان في موازنة 2023؟

2023/01/01 | 21:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن حصة إقليم كردستان من قانون الموازنة العامة لعام 2023.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "موازنة 2021 احتوت على إحصائيات وزارة التخطيط للبطاقة التموينية واحتسب للإقليم وقتذاك 13.9، أي بمعنى 14 بالمئة هي حصة الإقليم من الموازنة المقبلة" مشيراً إلى أن "تلك الإحصائيات مسجلة ومثبتة لدى القانون بحيث لا يُسمِح للإقليم المطالبة بأكثر من 14%".

وأضاف كوجر في حديث لوكالة "الغد برس" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "حكومة إقليم كردستان سترسل وفداً في قادم الأيام، وسيطلب من حكومة المركز 17 بالمئة ولكن بغداد لن تقبل بذلك وسيتم تبني الإحصائيات السابقة لموازنة 2021".

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