أمنيات المغاربة في العام الجديد

2023/01/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون عاش المغاربة احتفالات على إيقاعات الرقص والموسيقى والاستمتاع بالحياة في الفنادق والمطاعم وفي العلب الليلية، وفي بعض الساحات العامة، وهناك من اقتصر على حفلات في أوساط عائلية وأسرية محدودة أو رفقة الأقارب والأصدقاء، عندما دقت الساعة معلنة منتصف الليل، واستقبال السنة الجديدة 2023 متمنين عبر رسائل نصية عبر […]

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