2023/01/01 | 21:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقّع بحث إرتفاع أسعار الصرف ودعوة الولايات المتحدة لزيادة تداول الدولار فتح قنوات دبلوماسية مع واشنطن تحضيراً لزيارة السوداني المرتقبّة بغداد – الزمان باشرت بغداد بفتح قنوات دبلوماسية مع واشنطن ،تحضيرا لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على رأس وفد حكومي الى الولايات المتحدة قريبا.
عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري،اكد في تصريح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح قنوات دبلوماسية مع واشنطن تحضيراً لزيارة السوداني المرتقبّة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري،اكد في تصريح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح قنوات دبلوماسية مع واشنطن تحضيراً لزيارة السوداني المرتقبّة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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