2023/01/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع بحث إرتفاع أسعار الصرف ودعوة الولايات المتحدة لزيادة تداول الدولار فتح قنوات دبلوماسية مع واشنطن تحضيراً‮ ‬لزيارة السوداني‮ ‬المرتقبّة ‮ ‬بغداد‮ – ‬الزمان‮ ‬ باشرت بغداد بفتح قنوات دبلوماسية مع واشنطن‮ ‬،تحضيرا لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني‮ ‬على رأس وفد حكومي‮ ‬الى الولايات المتحدة قريبا‮.‬عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري،اكد في‮ ‬تصريح […]

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