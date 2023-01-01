2023/01/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدر..فيلم عراقي مصري لمخرجه بيبرس الشهاوي: سيناريو يرصد الترابط بين الشعبين من خلال تجربة حب بغداد- ياسين ياس تضيف صالات السينما في بغداد والمحافظات عرض الفيلم العراقي المصري المشترك (القدر) كتابة واخراج بيبرس الشهاوي من مصر، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ،شارك بالعديد من الاعمال المصرية كممثل،ثم اتجه الى الاخراج السينمائي عام 2017.[…]

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