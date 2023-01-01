2023/01/01 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربات وهزات سياسية طالت العراق | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Rz8MNRNyI8o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربات وهزات سياسية طالت العراق | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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