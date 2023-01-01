نائب ببرلمان كردستان: الوقود المستورد رديء وينشر السرطان في الإقليم

2023/01/01 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان كاوه عبد القادر، اليوم الأحد، أن الوقود المستورد رديء وتسبب بانتشار الأمراض السرطانية في إقليم كردستان.

وقال عبد القادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "انتشار الأمراض السرطانية بات يشكل تهديدًا حقيقيًا على إقليم كردستان والمواطنين في جميع المدن".

وأضاف أن "حياة المواطنين مهددة بالخطر بسبب الوقود المستورد ونوعيته الرديئة التي توزع وتباع للمواطنين"، متهمًا السلطات الحكومية بأنها "لا تكترث لهذه الكوارث الحقيقية".

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