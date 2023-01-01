مسلحو داعش يقتربون من خط الصد غرب الموصل ومدفعية الحشد ترد

2023/01/01 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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قبل قليل..كتيبة المدفعية الاولى للحشد~الشعبي الساندة للواء انصارالمرجعية في جزيرة الحضر تمطر على الدو١١عش الانجاس برشقة موفقة من القذائف نتيجة تقدم بعض عناصر العدوا من خط الصد الامامي لقضاء الحضر بمحافظة نينوى ...

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