بحضور السوداني.. ما حقيقة طرح ملف الدولار على طاولة واشنطن؟

2023/01/01 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن إتلاف دولة القانون، ثائر الجبوري، اليوم الاحد، طرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف إرتفاع اسعار الدولار على طاولة الولايات المتحدة الامريكية.وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عيه “تقدم” من :”المتوقع ان يكون ملف إرتفاع أسعار صرف الدولار على رأس الملفات التي سيناقشها رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية”.واضاف، ان “العراق الان يحارب اقتصاديا خصوصا وان إرتفاع أسعار الصرف لم تكن بيد الحكومة او البنك المركزي العراقي انما نتيجة لصراعات الدولية التي لها يد في الامر”.وتابع الجبوري، ان “التفاهم السياسي له اثر كبير في استقرار اسعار الصرف”.وكشف عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري، بأنه يجري التحضير لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الاميركية، على رأس وفد رفيع المستوى وبحث العديد من الملفات التي تخص الشأن العراقي.ولفت المساري، الى عدم تحديد الموعد النهائي لزيارة السوداني الى واشنطن حتى اللحظة، وهنالك قنوات تواصل مع الدبلوماسية الأميركية للترتيب لهذه الزيارة المرتقبة.

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