الداخلية تتوعد مطلقي العيارات النارية بإجراءات مشددة

2023/01/01 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على أشخاص ضبطت بحوزتهم العاب نارية، فيما أشارت الى التوجه لتشديد الإجراءات تجاه مطلقي العيارات النارية والمخالفين لقانون المرور.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية إن “جميع الألعاب النارية هي مواد ممنوعة من الاستيراد، لذلك قمنا بضبط بعض المخالفين الذين وجدت هذه المواد بحيازتهم”.وأضاف المحنا، أن “الداخلية لديها اتجاه آخر وهو جانب التوعية والتثقيف، وفقاً لقانون العرض والطلب، حيث إن هناك من يجلب هذه السلعة بهدف الربح بسبب الطلب عليها”، لافتا الى ان “الوزارة تسعى لخفض الإقبال على هذه الألعاب”.وأضاف، أن “الإطلاق العشوائي للعيارات النارية عليه تشديد كبير من قبل قيادة وزارة الداخلية بالمرحلة القادمة”، موضحا أنه “سيكون هنالك تشديد بالإجراءات تجاه المخالفين للقوانين والأنظمة مثل قانون المرور”.

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